В Нацбанке предупредили украинцев о "подводных камнях" новых кредиток и страховок
Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда при оформлении банковской карты в отделении навязывают еще одну, для выплат или кредитную, с минимальным лимитом.
Оказывается, это категорически запрещено законом. В Национальном Банке Украины рассказали, что такие действия являются незаконными, и клиент вправе отказаться от любой услуги банков, которую ему навязывают.
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"Предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво – это не нарушение прав потребителей. Однако банкам не нужно выдавать желаемое за действительное. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу", - сказано в сообщении НБУ.
Есть также другие услуги, от которых можно отказаться, ведь они не являются обязательными:
1. выдача кредитной карты вместе с зарплатной.
2. обязательная страховка в определенной компании для получения кредита. В банках говорят, что это входит в пакет услуг и обычно на выбор есть только одна страховая компания.
3. банк продает страховку от несчастных случаев во время обмена валюты.
4. банк самовольно подключает услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.
Если работники банка не реагируют на отказ клиента, то в НБУ советуют писать сначала жалобу на имя руководства банка. Если и это не помогает, то жаловаться в НБУ. В качестве примера в Нацбанке привели две реальные истории с клиентами.
Первый случай: клиент получил вместе с зарплатной картой кредитку, но ею не пользовался. Банк тем временм взимал ежемесячно 20 гривен за обслуживание, списывая деньги с лимита. В лучшем случае банк сообщил о задолженности сразу, как только образовался долг по кредитной карте. В худшем – через несколько месяцев, когда долг начал неустанно расти в геометрической прогрессии.
Второй случай. Клиент вместе с зарплатной картой получил кредитную. На балансе счета кредитные средства отображаются вместе с личными. Клиент пользуется деньгами и не понимает, за какую сумму будут начисляться проценты, и где находится граница лимита.
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