В Национальном банке Украины предупредили граждан о том, что финучреждения закроются на три дня

Длинные выходные связаны с тем, что в ближайшее воскресенье, 7 июня, в Украине празднуют День Святой Троицы. Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней, говорится на сайте НБУ, передает Politeka.net.

Так, вместо двух выходных, в украинских банках их будет три, то есть с 6 по 8 июня включительно.

Ранее мы писали, в четверг, 4 июня, в работе ПриватБанка произошел масштабный сбой. Украинцы массово жаловались на то, что не работают приложения Приват24, а также приложения для бизнеса. В частности, при попытке зайти в личный кабинет высвечивалось "ошибка 504" или "ошибка сервера". К тому же не отвечал телефон поддержки клиентов ПриватБанка "3700".

Позднее выяснилось, что произошла аварийная ситуация сетевого оборудования ПриватБанка. К вечеру того же дня в банке заявили о полном восстановлении работы.

Тем не менее после сбоя украинцы начали жаловаться на пропажу денег с карточек. Жалобы появились на сайте "Минфина".

По словам одного клиента, он совершал перевод 20 тысяч между карточками ПриватБанка, но средства так и не дошли до нужного адресата.

В учреждении лишь посоветовали получателю средств проверить зачисления суммы на карту в личном кабинете Приват24 в выписке.

Также мы рассказывали, с 3 июня НБУ ввел в оборот монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Изначально в обращение вводится более пяти миллионов монет. Их уже распределили между подразделениями НБУ в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком.

Украинцам не придется специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты. Можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 гривен будут и дальше находиться в обращении, пока не исчезнут в результате естественного износа.

Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о навязанных банковских услугах: как обманывают украинцев.

Также Politeka писала, что денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ.