Стало известно, что будет с банкоматами в Украине

Об этом пишет Главред, цитируя заявление НБУ.

В частности, регулятор опроверг информацию о том, что в Украине планируют сокращать количество банкоматов из-за постановления НБУ, которое разрешает выдавать наличку клиентам в кассах предприятий.

В Нацбанке также подчеркнули, что возможность выдавать наличные из касс предприятий существовала и раньше, но эти операции были не очень удобными из-за отражения их в отчетности. Помимо этого, процедуру не могли произвести из-за технических возможностей РРО.

Под возможностью снять деньги в кассах торговых предприятий имеется в виду то, что владелец карты во время оплаты покупки на кассе картой автоматически получает возможность снять наличные. При чем лимита на снятие государственный регулятор не устанавливал.

"...Это будет стимулировать их чаще рассчитываться безналичной формой оплаты, а не снимать средства с платежных карточек заранее", - подчеркнули в Нацбанке.

По информации НБУ, из-за карантина сеть POS-терминалов в первом квартале существенно уменьшилась. Такие цифры зафиксированы впервые в 2017 года.

В целом, сокращение произошло за счет ПриватБанка (минус 5,3 тыс. терминалов) и Укрпошты (минус 500 терминалов), в то время как другие государственные (без учета ПриватБанка) и иностранные банки нарастили свою сеть.

Количество банкоматов в Украине сокращается пять кварталов кряду и по итогам первого квартала нынешнего года составило 35,6 тыс., что на 300 банкоматов меньше, если сравнивать с показателями за начало 2020 года.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы смогут получать наличку прямо на кассах.

Украинцам, которые владеют платежными картами, станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО).

В пресс-службе Нацбанка утвержадют, что подобная процедура поможет уменьшить тенизацию экономики, и будет способствовать дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

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