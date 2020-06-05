Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розчулив мережу новим сімейним відео

Кадрами зоряний батько поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

На відео син Пугачової і Галкіна Гаррі йде по їх маєтку, і ділиться своїми фантазіями.

«Таточку, якби ти перефарбував замок, то тоді б він був весь чорний і страшний. Ти б вийшов такий дах і кажеш: «Ахахаха, це мій замок!», - каже хлопчик.

«Треба буде спробувати», - написав Галкін, додавши хештег #графДракулаЕршовскогоПоселения.

Відзначимо, користувачі мережі активно коментують відео.

«Гарік на Максика як схожий», «Точно! Смішно було б!», «Гуморист весь в тата», «Послухай сина, він діло говорить», «Діти вміють здивувати», «Я балдію від ваших діток», «Макс Дракула», «Сміх зловісний вдався», - пишуть фолловери Максима Галкіна.

Як відомо, Алла Пугачова і Максим Галкін живуть з дітьми в розкішному замку в селі Грязь. Палац став втіленням дитячої мрії шоумена.

замок 6 поверхів,20 житлових кімнат, підземний гараж, басейн і сімейний театр зі сценою, оранжерея, розкішний сад.

Нагадаємо, діти Пугачової і Галкіна здивували поведінкою на святі дочки екс-коханця співачки: "Ліза награна стала".

А ще Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна перетворилася в гімнастку і похвалилася талантом.

Також Politeka повідомляла, що Галкін засвітив небезпечні розваги дітей в їх з Пугачовою "замку".