Максим Галкин показал, как развлекаются их с Аллой Пугачевой дети, сидя дома на карантине
Двойняшки Елизавета и Гарри не теряют времени даром, устраивая активные развлечения в роскошном особняке своих звездных родителей. Как сообщает Politeka.net, Галкин опубликовал видео с их забавами на своей странице в Инстаграм.
Брат и сестра устроили бег с импровизированными препятствиями, не выходя из дома. На кадрах они перепрыгивают через преграды, залазят на стулья и пытаются перегнать друг друга.
«У нас домашняя эстафета с препятствиями», - комментирует за кадром Галкин.
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Поклонники артиста активно комментируют видео. При этом некоторые отметили, что такие забавы могут быть опасными для маленьких детей.
«Гарик халтурит», «ой, не могу! у Лизы ноги, и фигурка, и походка всё папино!», «Лизок всегда в лидерах», «Гарик филонит», «Отличное воспитание детей (( всегда вместе, всегда находит время поиграть с детьми», «Максим больше занимается с детьми, чем Алла Борисовна», «Лиза очень спортивная! А почему папа не участвовал?», «Хорошие детки. Красивые, спортивные и умненькие!», «Максим! Какой Вы молодец!!! «Золотой папа», «Хорошо, когда места много!!!», «Техника безопасности??? Можно на стульчиках подвернуть ноги», - пишут люди.
Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.
Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.