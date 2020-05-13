Такая маленькая, а уже такое умеет

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета продемонстрировала свой талант в обращении с обручем

Маленькая Лиза Галкина продолжает умилять поклонников российской звездной пары своей детской непосредственностью. Новое видео с девочкой появилось на ее фан-странице в Инстаграме, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованных кадрах Лиза показала, как умеет крутить обруч. Девочка успешно покрутила хулахуп, а в конце, явно довольная результатом, показала на камеру большой палец.

«Веселая гимнастика», - говорится в подписи к видео.

В комментариях люди активно обсуждают успехи девочки.

«Да она супер девчонка!!! Есть ли, что-нибудь, что у неё не получается?», «Дышит то же как полагается!!», «Смотрю и радуюсь на этих детей», «Папина дочка», «Какая Умничка будущая чемпионка», «Лиза покоряет все виды спорта...У Лизьі ничего невозможного нет...», - пишут люди.

До этого мы писали, что Галкин опубликовал видео с развлечениями их с Пугачевой детей.

Брат и сестра устроили бег с импровизированными препятствиями, не выходя из дома. На кадрах они перепрыгивают через преграды, залазят на стулья и пытаются перегнать друг друга.

«У нас домашняя эстафета с препятствиями», - комментирует за кадром Галкин.

Поклонники артиста активно комментировали видео. При этом некоторые отметили, что такие забавы могут быть опасными для маленьких детей.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.