Стало відомо, як Володимиру Остапчуку вдалося отримати справжню популярність

Як передає Politeka.net, про це шоумен розповів в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну на його Youtube-каналі.

За його словами, його особистість стали всерйоз обговорювати після гучного розлучення з Оленою Войченко, з якою він прожив 12 років в шлюбі.

"Я колись жартував і думав, що став відомим завдяки Євробачення, або через те, що веду топові проекти в цій країні, але найбільшу популярність я отримав завдяки розлученню. Це негативна популярність, але це найбільш відома подія, крім Євробачення, з яким асоціюється Остапчук", - відверто зізнався шоумен.

Остапчук не сумнівається, що головною проблемою їх спільного життя з Оленою Войченко була "дуже ідеальна картинка" в соцмережі Instagram.

Саме тому, як припустив шоумен, на нього обрушилася після розлучення порція гніву з боку фанатів, адже до цього він показував їм "щасливе життя".

"Мені не соромно бути щасливою людиною. І якщо мама з татом живуть щасливіше, ніж жили в шлюбі, це бачать діти. Вони це дуже відчувають. Емілія знає, що ми живемо з Оленою, окремо, але вона не знає, що я живу з Христиною. Це повинен бути обдуманий вчинок разом з дитячим психологом. Це той крок, який треба обдумати, домовитися і зробити ", - заявив шоумен, розповідаючи про можливий переїзд його маленьких дітей в новий будинок.

Підсумовуючи, Володимир Остапчук признався, що розлучення назрівало півтора року, але він намагався хоч якось зберегти імідж зіркової сім'ї.

Раніше Володимир Остапчук розповів, що він залишив своїй колишній дружині Олені Войченко після розлучення.

За його словами, за дванадцять років шлюбу вони встигли обзавестися двома квартирами, автомобілем і великою сумою грошей.

«В загалом у нас було близько 60 з тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав один чемодан, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив. Так повинен вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно», заявив телеведучий.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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