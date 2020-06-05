Стало відомо, як Володимиру Остапчуку вдалося отримати справжню популярність

Як передає Politeka.net, про це шоумен розповів в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну на його Youtube-каналі.

За його словами, його особистість стали всерйоз обговорювати після гучного розлучення з Оленою Войченко, з якою він прожив 12 років в шлюбі.

Володимир Остапчук

"Я колись жартував і думав, що став відомим завдяки Євробачення, або через те, що веду топові проекти в цій країні, але найбільшу популярність я отримав завдяки розлученню. Це негативна популярність, але це найбільш відома подія, крім Євробачення, з яким асоціюється Остапчук", - відверто зізнався шоумен.

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Остапчук не сумнівається, що головною проблемою їх спільного життя з Оленою Войченко була "дуже ідеальна картинка" в соцмережі Instagram.

Саме тому, як припустив шоумен, на нього обрушилася після розлучення порція гніву з боку фанатів, адже до цього він показував їм "щасливе життя".

"Мені не соромно бути щасливою людиною. І якщо мама з татом живуть щасливіше, ніж жили в шлюбі, це бачать діти. Вони це дуже відчувають. Емілія знає, що ми живемо з Оленою, окремо, але вона не знає, що я живу з Христиною. Це повинен бути обдуманий вчинок разом з дитячим психологом. Це той крок, який треба обдумати, домовитися і зробити ", - заявив шоумен, розповідаючи про можливий переїзд його маленьких дітей в новий будинок.

Підсумовуючи, Володимир Остапчук признався, що розлучення назрівало півтора року, але він намагався хоч якось зберегти імідж зіркової сім'ї.

володимир остапчук з дружиною, олена войченко

Раніше Володимир Остапчук розповів, що він залишив своїй колишній дружині Олені Войченко після розлучення.

За його словами, за дванадцять років шлюбу вони встигли обзавестися двома квартирами, автомобілем і великою сумою грошей.

«В загалом у нас було близько 60 з тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав один чемодан, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив. Так повинен вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно»,   заявив телеведучий.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.