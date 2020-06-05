Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала свою красу крупним планом

На кадрах Гюль позує в чорному платті з величезним декольте. Красуня знімала себе досить близько, показуючи свій яскравий макіяж, який вона підготувала для фото. Бахарі в руках тримала квітку, якими доповнила спокусливий образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Бахарі опублікувала фото в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але так і хочеться написати: "Цвіте і пахне".

Раніше ми повідомляли, що популярна модель Гюль Бахарі похвалилася вражаючим тілом в наряді, який ледве зумів приховати всі самі пікантні місця.

На знімку Бахарі позує у себе вдома біля вікна в досить відвертому вбранні. На ній чорна спідниця і вузька чорна кофта з білим написом. При цьому модель вирішила спустити кофту з плечей і розстебнути на ній блискавку, тим самим привертаючи увагу до своєї пишних грудей.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омовіч, яку називають українською версією Кім Кардаш'ян, блищала в різних образах.

Алена позувала в облягаючому чорному комбінезоні, який підкреслив її пишні груди. Примітно, що з глибоких вирізів з боків можна помітити голі груди.

Красуня крутилася перед камерою, стоячи на ботфортах на шпильці.

Нагадаємо, турецька Кардашьян ледве вмістила королівський розмір в мініатюрний топ

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян в екстремальному міні показала найсоковитіші місця

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян справила фурор у самому безсоромне спортивному костюмі



