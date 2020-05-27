Известная модель Гюль Бахари, которую называют корейской Кардашян, показала соблазнительное тело без лишней одежды

На фото Бахари сидит в постели в черно-белом белье. Красавица взялась за трусики, которые были без веревочек, и потянула их немного вверх. Гюль дополняет соблазнительный образ прической и ярким макияжем. Фотография получилась очень интересной и горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люди спрашивают, как они меня потеряли", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"К красотке мамочке", "Прекрасно", "Хорошая и всемогущая", "Мне нужно знать, почему они были настолько глупы, чтобы потерять что-то совершенное", "Боже мой, очень жарко", "Я никогда не терял тебя, сексуальная девушка".

Ранее мы сообщали, что Известная модель Гюль Бахари показала, за что ее любят мужчины.

Красотка надела мини платье, в которое с трудом втиснула свои необъятные формы. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из корсета, а бедра были так сильно обтянуты, что казалось платье вот-вот лопнет.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала объемные формы в обтягивающей кофте.

Модель была одета в водолазку телесного цвета, ткань которой была настолько тонкой, что ее необъятная грудь просвечивалась через нее. Было видно, что бюст звезды едва вмещается в лифчик. Такие размеры тяжело удержать в рамках. Вниз красотка надела черные шорты, которые подчеркнули ее пышные бедра.

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