Известная модель Гюль Бахари, которую называют корейской Кардашян, показала соблазнительное тело без лишней одежды
На фото Бахари сидит в постели в черно-белом белье. Красавица взялась за трусики, которые были без веревочек, и потянула их немного вверх. Гюль дополняет соблазнительный образ прической и ярким макияжем. Фотография получилась очень интересной и горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Люди спрашивают, как они меня потеряли", - написала Бахари под фото.
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Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"К красотке мамочке", "Прекрасно", "Хорошая и всемогущая", "Мне нужно знать, почему они были настолько глупы, чтобы потерять что-то совершенное", "Боже мой, очень жарко", "Я никогда не терял тебя, сексуальная девушка".
Ранее мы сообщали, что Известная модель Гюль Бахари показала, за что ее любят мужчины.
Красотка надела мини платье, в которое с трудом втиснула свои необъятные формы. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из корсета, а бедра были так сильно обтянуты, что казалось платье вот-вот лопнет.
Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала объемные формы в обтягивающей кофте.
Модель была одета в водолазку телесного цвета, ткань которой была настолько тонкой, что ее необъятная грудь просвечивалась через нее. Было видно, что бюст звезды едва вмещается в лифчик. Такие размеры тяжело удержать в рамках. Вниз красотка надела черные шорты, которые подчеркнули ее пышные бедра.
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