Відома російська співачка Анна Семенович показала себе в природному вигляді і розповіла, чим зайнята

На фото красуня позує зовсім без одягу, лежачи у ванній. Ганна показала себе по груди, щоб нічого не засвітити. Семенович вирішила додати на фото фільтр: вушка і носик зайчика, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Завдяки цьому знімок вийшов кумедним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Підводний масаж", - підписала кадр Семенович.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Ганна викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Як зайчик".

Повідомлялося, що російська актриса та співачка Анна Семенович показала результат суворої дієти і тренувань.

У ролику Анна Семенович біжить в білому халаті, який абсолютно не приховує бездонне декольте артистки. Вона з радісною усмішкою поділилася, що буде їсти після тривалого голодування, а наостанок грайливо підморгнула глядачам.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Анна Семенович показала пишні форми в спокусливому ракурсі.

На фото Семенович позує в чорному купальнику, показуючи себе у басейні. Красуня, як вона сама зазначила, тільки після лазні і тепер релаксує у воді. Дівчина поділилася секретом, що після плавання вона пропустить один келих пива. На фото можна побачити пишні форми у великому декольте, насолодившись королівським розміром.

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