Клієнти Приватбанку приголомшив роботою націоналізованої установи

Негативні відгуки були опубліковані на тематичному порталі Мінфін.

Зазначимо, що українці почали масово скаржитися про зникнення грошей після вчорашнього масштабного збою.

За словами одного клієнта, він здійснював переказ 20 тисяч між картками Приватбанку, але кошти так і не дійшли до потрібного адресата.

"Відправлено сьогодні кошти з картки Приватбанку на карту Приватбанку, в розмірі 20000 грн, гроші так і не надійшли одержувачу, з карти відправника гроші списані. Де кошти? У Колл-центрі ніхто не відповідає", - задався він питанням.

"Радимо одержувачу коштів перевірити зарахування суми на карту в особистому кабінеті Приват24 у виписці. У випадку додаткових питань - зверніться, будь ласка, до нас в особисті повідомлення. Будемо раді допомогти", - відповів на скаргу представник банку.

Інший клієнт розповів аналогічну історію, але співробітники Приватбанку відхрещуються від скарг і стверджують, що такої транзакції нібито не було.

"04.06.2020 був зроблений переклад на карту. Гроші досі не прийшли. Більше години спілкуюся з підтримкою, вони мені розповідають, що запит на поповнення карти Приватбанк не приходив, хоча я їм надав скріншот платежу з номером транзакції. Перевірити ні хто не спроможний. Якщо у вас були сьогодні проблеми, так вирішуйте питання, а не відписуйтесь, лише б відстали. Я вам гроші дарувати не збираюся", - поскаржився другий клієнт.

"На жаль, від сайту не надходило запитів і гроші до резерву не надходили. Якби зарахування затримувалося через технічні труднощі, які були протягом дня - кошти надійшли б у резерв, але сайт ще не відправив кошти саме на зарахування на Ваш рахунок. Звертаємо Вашу увагу, що регламент зарахування подібних переказів складає 1-3 дні", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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