Украинцы снова столкнулись с проблемами в работе ПриватБанка: банк, даже несмотря на исправные платежи и отсутствие у клиентов любых задолженностей, массово урезает кредитный лимит

Огромное количество негативных отзывов появилось на тематическом портале Минфин за последние несколько дней, передает Politeka.net.

Клиент ПриватБанка Максим Кособукин пожаловался, что за все время использования карт привата у него ни разу не было никаких просрочек по кредитному лимиту и любым обязательствам, и лимит постоянно увеличивался. Но ситуация резко изменилась.

"И вдруг банк что-то пересмотрел, в середине мая уменьшил лимит на 14 тыс, а сегодня сюрприз — на 32 тыс. в минус. Просыпаюсь с отрицательным остатком. Никаких уведомлений и предупреждений!", - жалуется клиент банка.

С подобной проблемой столкнулась пенсионерка, которая пользуется услугами банка с 2010 года и исправно оплачивала все взносы по оплате частями и обязательные платежи по кредитке. С мая ей начали резко уменьшать кредитный лимит, и банк ничего исправлять не спешит.

Другой клиент, который пользуется услугами ПриватБанка уже больше семи лет и имеет чистую кредитную историю, уже два месяца не может увеличить кредитный лимит даже до 100-500 грн. Специально для этого он заказал новую карту «Универсальная», но с ней возникла точно такая же проблема. А техподдержка банка отвечает только шаблонными фразами.

Ответ ПриватБанка на все жалобы один: сотрудники советуют украинцам продолжать активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно картой Универсальной, а также предоставить документы, которые подтверждают доходы. Это якобы поможет получить желаемый кредитный лимит.

Напомним, начался массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк экстренно предупредил украинцев о важных изменениях.