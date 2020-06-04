Серьезный сбой в Приватбанке произошел в четверг, 4 июня

Клиенты Приватбанка сообщили о технических проблемах в работе приложения Приват24, также неадекватно работают приложения для бизнеса.

Многие не могут даже войти в приложение Приват24. При попытке зайти в личный кабинет, пользователям выдает ошибку “504” или пишет “Ошибка сервера”.

При проведении платежей также выдает ошибку.

Более того, невозможно даже связаться с оператором по телефону 3700 — автоответчик говорит, что звонок происходит с номера, который не зарегистрирован, хотя это не так.

При этом официальных сообщений по этому поводу еще нет. На странице Приватбанка появилось только видео о том, как заказывать наличку через Приват24, а вот ситуацию с масштабнім сбоем никак не прокомментировали, что возмутило клиентов.

«Яка готивка, весь сервис лежит уже скоро час как… Где релиз на эту тему?», «Что с приложением и с сайтом?», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее ПриватБанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов через мобильный и веб Приват24, электронные билетные кассы и сеть терминалов самообслуживания.

В Украине стала доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня.

Напомним, ПриватБанк внезапно оставил украинцев без денег, кредитный лимит урезают: что произошло.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк экстренно предупредил украинцев о важных изменениях.