Клиенты ПриватБанка огорошены работой национализированного учреждения

Негативные отзывы были опубликованы на тематическом портале Минфин.

Отметим, что украинцы начали массово жаловаться об исчезновении денег после вчерашнего масштабного сбоя.

По словам одного клиента, он совершал перевод 20 тысяч между карточками ПриватБанка, но средства так и не дошли до нужного адресата.

"Отправлены сегодня денежные средства с карты Приват банка на карту Приват банка, в размере 20000грн, деньги так и не поступили получателю, с карты отправителя деньги списаны. Где денежные средства? В Колл-центре никто не отвечает", - задался он вопросом.

"Советуем получателю средств проверить зачисления суммы на карту в личном кабинете Приват24 в выписке. В случае дополнительных вопросов - обратитесь, пожалуйста, к нам в личные сообщения. Будем рады помочь", - ответил на жалобу представитель банка.

Другой клиент рассказал аналогичную историю, но сотрудники ПриватБанка открещиваются от жалоб и утверждают, что такой транзакции якобы не было.

"04.06.2020 был сделан перевод на карту. Деньги до сих пор не пришли. Больше часа общаюсь с поддержкой, они мне рассказывают, что запрос на пополнение карты в Приватбанк не приходил, хотя я им предоставил скриншот платежа с номером транзакции. Проверить ни кто не удосуживается. Если у вас были сегодня проблемы, так решайте вопрос, а не отписывайтесь, лишь бы отстали. Я деньги вам дарить не собираюсь", - пожаловался второй клиент.

"К сожалению, от сайта не поступало запросов и средства в резерв не поступали. Если бы зачисление задерживалось из-за технических сложностей, которые были в течение дня - средства поступили бы в резерв, но сайт еще не отправил средства именно на зачисление на Ваш счет. Обращаем Ваше внимание, что регламент зачисления подобных переводов составляет 1-3 дня", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Не исключено, что деньги украинцев исчезли при переводе именно из-за вчерашнего сбоя в Приват24.

Напомним, ПриватБанк внезапно оставил украинцев без денег, кредитный лимит урезают: что произошло.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев.

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