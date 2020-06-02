Клиентка в недоумении после того, как ПриватБанк выставил ей счет за использование кредитной карты

Свой негативный отзыв женщина опубликовала на тематическом портале Минфин.

По ее словам, она длительное время сотрудничала с ПриватБанком, но все перечеркнуло одна история с кредитной картой.

"Но когда на долг в 3 грн по кредитке начисляют 2122 грн штрафа, то понимаешь, что у банка главная задача — поиметь побольше денег с клиента, даже если сделать это получается не очень красивым способом", - рассказала она.

Клиентка также пожаловалась, что сотрудники ПриватБанка не уведомили ее о задолженности, хотя она до этого "перекрыла" 34 тысячи гривен.

"Никто не уведомил заранее, даже не намекнул, что 3 грн недоплачены, чтобы перекрыть долг по кредитке. Да, я сама обсчиталась, а в приложении в момент перекрытия проверить невозможно — нет обновления в реальном времени, только через сутки. Но как рекламу какую-то слать, так они бегом. А как написать хотя бы емейл «здрасти, у вас 3 грн долга не перекрыто» хотя 34 тыс. было перекрыто, так им не с руки, ведь тогда обломаются халявные 2122 грн. В общем, больше я не удивляюсь комментам, которые сообщают, что ПриватБанк — ауно. Увы…", - резюмировала она в своем нетагивном отзыве.

"Банк дает Вам возможность пользоваться средствами без процентов до 55 дней. То есть, если Вы оплатите всю сумму использованных средств до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором Вы воспользовались кредитом, ничего дополнительно платить не нужно. Если же это правило погашения не соблюдать, то проценты начисляются так, как будто, льготного периода не было. Вы всегда можете проверить сумму потраченных в прошлом месяце средств по выписке в личном кабинете Приват24 (по последней операции интересующего месяца)...", - отреагировал на жалобу представитель банка, напомнив клиентке нюансы пользования кредитной картой.

Напомним, исчезновение денег со счетов, ПриватБанк сделал заявление: "За семь минут были опустошены...".

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен...".

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