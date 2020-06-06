Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала груди в прозорому мереживі

Зірка опублікувала гарячі знімки у своєму сторіз в Instagram, пише Politeka.net.

Казкова блондиночка з'явилася в напівпрозорому пеньюарі чорного кольору, на якому проглядались тонкі мережива.

Крізь сіточку були помітні найінтимніші місця Памели. Красуня всіляко вигиналася для додачі кадру спокусливості.

Красуня на одному з кадрів підняла руки і закрила очі, а на другому нагнулася, ледь не впустивши пишні груди.

При цьому можна звернути увагу, що зірка одягла світлу перуку з зачіскою каре. Це стало якоюсь фішкою і незвичністю фото, адже актриса завжди ходить з довгим волоссям.

Знімки вийшли такими, що зачаровують своєю ніжністю і спокусою.

Фото були оприлюднені в сторіз, тому вони не зібрали багато лайків та коментарів. Однак інші пости знаменитості завжди отримують багато приємних повідомлень, які стосуються її зовнішності.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала спиною до фотографа.

Модель була абсолютно голою, спереду зірка прикривалася лише рушником. Видно, що красуня обняла себе рукою, щоб утримати тканину на тілі.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон повернулася спиною до фотографа і в результаті засвітила оголену спинку, яку обплели тонкі лямки шовкового плаття.

Наряд обтягнув тонку талію і пружні сідниці моделі.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон позувала в шикарному весільному платті з корсетом. Андерсон в цей раз була з кучериками, які прикрила фатою. Модель стояла навпроти паркану і руками трохи підняла сукню.

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