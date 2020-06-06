Известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала грудь в прозрачном кружеве

Звезда опубликовала горячие снимки в своем сториз в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сказочная блондиночка предстала в полупрозрачном пеньюаре черного цвета, на котором проглядывались тонкие кружева.

Сквозь сеточку были заметны самые интимные места Памелы. Красотка всячески изгибалась для придачи кадру соблазнительности.

Красотка на одном из кадров подняла руки и закрыла глаза, а на втором нагнулась, едва не выронив пышную грудь.

При этом можно обратить внимание, что звезда надела светлый парик с прической каре. Это стало некой фишкой и необычностью фото, ведь актриса всегда ходит с длинными волосами.

Снимки получились завораживающими своей нежностью и соблазном.

Фото были обнародованы в сториз, поэтому они не собрали много лайков и комментариев. Однако другие посты знаменитости всегда получают много приятных сообщений, которые касаются ее внешности.

Напомним, Памела Андерсон предстала спиной к фотографу.

Модель была абсолютно обнаженной, впереди звезда прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон повернулась к фотографу спиной и в результате засветила обнаженную спинку, которую оплели тонкие лямки шелкового платья.

Наряд обтянул тонкую талию и упругие ягодицы модели.

Напомним также, что Памела Андерсон позировала в шикарном свадебном платье с корсетом. Андерсон в этот раз была с кудряшками, которые прикрыла фатой. Модель стояла напротив забора и руками приподняла немного платье.

Напомним, Памела Андерсон без штанов выгнулась в невероятной позе

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