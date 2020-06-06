Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато з'явилася в бікіні

Зірка позувала спиною, щоб показати свої сідниці, пише Politeka.net. Ніколь активно займається спортом, завдяки чому її форми стали ідеальними.

Так, модель одягла синє бікіні, яке трималося лише на тоненьких лямках. Плавки, здавалося, застрягли між сідниць красуні.

Не можна не помітити, наскільки принади досконалі: немає целюліту, а шкіра просто шовкова. Можливо, над фотографією попрацювали за допомогою програми фотошопу.

Крім того, можна помітити частину грудей моделі, яку тримав синій купальник.

Зірка одягла куртку, яка захищає від травм при заняттях у воді.

Амато розпустила довге вологе волосся й дивилася вдалину з-під пишних вій.

В такому образі красуня, ймовірно, каталася на водному мотоциклі.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, ніхто не зміг відкрито його прокоментувати. Однак, судячи з інших постів, модель регулярно отримує масу коментарів про свою неймовірну фігуру.

"Досконалі форми", - написав фанат під одним з постів.

Нагадаємо, Ніколь Амато одягла чорний топ з написами, який виділив її пишні груди і показав тонку талію.

Крім того, модель блиснула сідницями в маленьких шортиках камуфляжного забарвлення. Тонка тканина облягла пружні п'яту точку і, загалом, образ вийшов дуже гарячим.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в купальнику з величезним декольте посередині, здавалося, що груди зараз випаде. Пружні принади завдяки вирізу можна було добре роздивитися.

Також на купальнику були пікантні вирізи в районі талії.

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