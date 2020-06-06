Известная американская фитнес-модель Николь Амато предстала в бикини

Звезда позировала спиной, чтобы показать свои ягодицы, пишет Politeka.net. Николь активно занимается спортом, благодаря чему ее формы стали идеальными.

Так, модель надела синее бикини, которое держалось лишь на тоненьких лямках. Плавки, казалось, застряли между ягодиц красотки.

Нельзя не заметить, насколько прелести совершенные: нет целлюлита, а коже просто шелковая. Возможно, над фотографией поработали с помощью программы фотошопа.

Кроме того, можно заметить часть груди модели, которую держал синий купальник.

Звезда надела куртку, которая защищает от травм при занятиях в воде.

Амато распустила длинные влажные волосы и смотрела вдаль из-под пышных ресниц.

В таком образе красотка, вероятно, каталась на водном мотоцикле.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, никто не смог открыто его прокомментировать. Однако, судя по другим постам, модель регулярно получает массу комментариев о своей невероятной фигуре.

"Совершенные формы", - написал фанат под одним из постов.

Напомним, Николь Амато надела черный топ с надписями, который выделил ее пышную грудь и показал тонкую талию.

Кроме того, модель блеснула ягодицами в маленьких шортиках камуфляжной расцветки. Тонкая ткань обтянула упругие пятую точку и, в общем, образ получился очень горячим.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в купальнике с огромным декольте посередине, казалось, что грудь сейчас выпадет. Упругие прелести благодаря вырезу можно было хорошо рассмотреть.

Также на купальнике были пикантные вырезы в районе талии.

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