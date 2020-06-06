Модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила красою в постільній сцені
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує лежачи на ліжку з рушником на голові. Як можна помітити, Кортез без білизни, а пікантні місця прикриває рукою. Також в кадр потрапили татуювання моделі, розташовані на руках дівчини.
При цьому вона пропонує користувачам підписатися на її канал, в якому буде ще більше гарячих знімків.
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Уточнимо, що фотографія спровокувала неймовірну реакцію з боку її прихильників.
«Ось це крихта», «фантастична», «нескінченне насолоду», «красуня», «це так красиво», «бомба», «це мило», «Красуня Сьюзі», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.
Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю
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