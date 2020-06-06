Модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, поразила красотой в постельной сцене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует лежа на кровати с полотенцем на голове. Как можно заметить, Кортез без белья, а пикантные места прикрывает рукой. Также в кадр попали татуировки модели, расположенные на руках девушки.

При этом она предлагает подписчикам подписаться на ее канал, в котором будет еще больше горячих снимков.

Уточним, что фотография спровоцировала невероятную реакцию со стороны ее поклонников.

«Вот это крошка», «фантастическая», «бесконечное наслажденье», «красотка», «это так красиво», «бомба», «это мило», «Красотка Сьюзи», - пишут они.

Как сообщалось ранее, обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото.

Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

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