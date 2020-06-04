Чоловік Наташі Корольової Тарзан поділився надихаючим фото в домашньому халаті

50-річний російський стриптизер опублікував новий знімок у своєму Інстаграмі, пише Politeka.net.

На фото Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) позує до глядачів спиною. Він стоїть на балконі свого будинку в одному домашньому халаті. В небі перед артистом можна побачити веселку. На фото Тарзан піднімає до неї голову і зводить руки до неба.

«Закінчив курси веселкобудівників. Перші кроки», - пожартував Глушко в підписі до світлини.

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати фотографію. Деякі з них задавалися питанням, навіщо стриптизер вирішив надіти халат для такого фото.

«А ви загадуєте бажання при вигляді веселки?», «Хороший кадр», «У Вас чудово получаетя, як-ніби все життя тільки цю науку і осягали», «Халат все псує», «А халат навіщо одягнув?», «Хатинка повернись до мене передом», «Сергій ви завжди на позитиві все буде добре щастя вам і вашій родині», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Тарзан засвітився в Каліфорнії за підмітанням вулиць. Жартівливу відеозапис «громадських робіт» артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На відео Глушко в бриджах і блакитний з синім футболці підмітає вулицю мітлою, зробленої з листя пальми.

Ясно, що відео було жартом, і користувачі підхопили її в коментарях.

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