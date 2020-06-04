Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала неймовірні форми під час нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У мене було так багато повідомлень з-за цій куртці. Вперше! Я дуже рада повідомити вам, що у мене буде прямий ефір у п'ятницю!» - говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Демі Роуз позує у відвертому міні, яке максимально оголює її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Аж вываливаютя бомби», «обалденная», «на це можна дивитися вічно!», «божественний вигляд», «вау, це так мило», «які ніжні фото», «красуня! Слів немає», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз підкорила фанатів новим іміджем, примірявши стильне білизна.

В цей раз дівчина підкорила модною білизною білого кольору зі стильними бретелями з намиста. Дівчина з розпущеним темними кучерями тут же нагадала всім знамениту Кайлі Дженнер, з якою її часто порівнюють. Не так давно Роуз встречалас з колишнім хлопцем - знаменитим репером, з яким сама Кайлі крутила бурхливий роман.

Зазначимо, після участі в модельному шоу, дівчину почали запрошувати у відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки «For Him Magazine» і «Nuts». Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".