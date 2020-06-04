Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала невероятные формы во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«У меня было так много сообщений из-за этой куртке. Впервые! Я очень рада сообщить вам, что у меня будет прямой эфир в пятницу!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Деми Роуз позирует в дерзком мини, которое максимально оголяет ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Аж вываливаютя бомбы», «обалденная», «на это можно смотреть вечно!», «божественный видон», «вау, это так мило», «какие нежные фото», «красотка! Слов нет», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз покорила фанатов новым имиджем, примерив стильное белье.

В этот раз девушка покорила модным бельем белого цвета со стильными бретелями из бус. Девушка с распущенными темными локонами тут же напомнила всем знаменитую Кайли Дженнер, с которой ее часто сравнивают. Не так давно Роуз встречалас с бывшим парнем - знаменитым рэпером, с которым сама Кайли крутила бурный роман.

Отметим, после участия в модельном шоу, девушку начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts». Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".