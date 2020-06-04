Красуня зі студії «Квартал 95» Лера Товстолес здивувала сміливою витівкою під час нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Типова Валерія Товстолес. Прекрасне доповнення: окуляри від…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Товстолес позує в окулярах і піджаку, демонструючи на камеру непристойні жести. На інших знімках зірка бездоганну красу, про що говорять її шанувальники.

«ти прекрасна», «красотулька!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка Студії «Квартал 95» Лера Товстолес розповіла про те, як розважалася з Максом Барських.

Яскрава блондинка з «Жіночого Кварталу» опублікувала новий пост в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Зірка поділилася з фотографією свого нового ефіру на «Русском радио Україна». За словами самої Лери, на цей раз їй вдалося розвеселити самого підкорювача жіночих сердець Макса Барських.

«Сьогодні ми добряче повеселили @max_barskih , він виявився таким милим, що мені довелося вкрасти його шоколадку і назавжди зберегти її залишки. Я буду її нюхати... ой зберігати ... ой знімання її», - пожартувала Товстолес у підписі до фото.

На знімку Лера сидить в навушниках перед мікрофоном, явно записуючи ефір. Зірка одягнена в стильний чорний піджак і білу футболку. Акцентів її образу додають масивні прикраси і яскрава червона помада.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" у міні-топі показала ідеальні вигини після тренування.

Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" спустила штани і побешкетувала із коханим на ліжку.

Також Politeka писала, що епатажна блондинка з "Квартал 95" блиснула дарами природи у прозорому топі.