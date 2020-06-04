Красотка из студии «Квартал 95» Лера Товстолес удивила смелой выходкой во время новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Типичная Валерия Товстолес. Прекрасное дополнение: очки от…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Товстолес позирует в очках и пиджаке, демонстрируя на камеру непристойные жесты. На других снимках звезда безупречную красоту, о чем говорят ее поклонники.
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«ты прекрасная», «красотулька!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес рассказала о том, как развлекалась с Максом Барских.
Яркая блондинка из «Женского Квартала» опубликовала новый пост в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда поделилась фотографией со своего нового эфира на «Русском радио Україна». По словам самой Леры, в этот раз ей удалось развеселить самого покорителя женских сердец Макса Барских.
«Сегодня мы хорошенько повеселили @max_barskih , он оказался таким милым, что мне пришлось украсть его шоколадку и навсегда сохранить ее остатки. Я буду ее нюхать... ой хранить ... ой съем ее», - пошутила Товстолес в подписи к фото.
На снимке Лера сидит в наушниках перед микрофоном, явно записывая эфир. Звезда одета в стильный черный пиджак и белую футболку. Акцентов ее образу добавляют массивные украшения и яркая красная помада.
Напомним, звезда "Квартал 95" в мини-топе показала идеальные изгибы после тренировки.
Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" приспустила штаны и пошалила с любимым на кровати.
Также Politeka писала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" сверкнула дарами природы в прозрачном топе.