Модель Анастасія Квикто, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала фігуристу подружку в ліфті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в ліфті у відвертому міні-сукня, яка вирішила задерши до непристойності. З-за цього в кадр потрапила її головна гордість. Крім того, стало помітно, що модель без білизни.

Уточнимо, що самі кадри Квітко ніяк не прокоментувала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися ідеальним тілом дівчини.

«Ну що за дурниця, тут же діти», «божественний вигляд», «ось це ульот!», «бомбезний дупа», «богиня!», «неймовірні вигини! Можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, захопилася формами своєю стрункою подружки-блондинки.

Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами. Худа блондинка з яскравою посмішкою відразу ж підкорила соціальну мережа Instagram, адже кадр дівчата виглядав вельми вдало.

Молода красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.