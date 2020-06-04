Модель Анастасия Квикто, которую называют русской Ким Кардашьян, показала фигуристую подружку в лифте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в лифте в дерзком мини-платье, которое решила задрав до неприличия. Из-за этого в кадр попала ее главная гордость. Кроме того, стало заметно, что модель без белья.

Уточним, что сами кадры Квитко никак не прокомментировала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься идеальным телом девушки.

«Ну что за ерунда, тут же дети», «божественный вид», «вот это улет!», «бомбезная задница», «богиня!», «невероятные изгибы! Можно смотреть вечно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей стройной подружки-блондинки.

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами. Худая блондинка с яркой улыбкой тут же покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно.

Молодая красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

«Вау 🔥 следуй @lacikaysomers ты пропускаешь много интересного», - написала Квитко.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.