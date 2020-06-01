Популярный российский певец Сергей Лазарев посвятил трогательный пост своим детям

Об этом пишет Politeka.net.

Трогательную публикацию бывший любовник телеведущей Леры Кудрявцевой опубликовал в своем микроблоге Instagram.

Сергей Лазарев приурочил свой пост ко Дню защиты детей.

"Мои детки-моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней! Берегите , цените, любите и защищайте детей! С Днем Защиты Детей!", - подписал он совместное фото со своими маленькими наследниками.

Публикация растрогала поклонников, которые оставили под снимком десятки восторженных комментариев.

"Вот всем бы таких Папочек! Как это трогательно...", "С днём детей! Сколько уже вашим деткам? Такие взрослые? Занимаются английским?", "Лучший папа", "Детки,это счастье. Счастливого детства вашим деткам", "Какие вы красивые", "Как все-таки они похожи, как две капельки", "Прекрасные", "Сладкие какие", "Котята", "Сергей, я улыбаюсь, когда смотрю на это фото. Самое теплое и светлое. Здоровья Вам и Вашей семье. С праздником!", "Какие славные! Детки на маму похоже наверно", "Оба голубоглазые, в кого хоть?", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, кому на самом деле принадлежит Крым. По словам исполнителя, для него Крым - это Украина, и он понимает в этой ситуации украинцев.

Именно поэтому, по словам Сергея, он не стал участвовать в массовых концертах российских звезд, которые часто проходят в Крыму.

"Мне предлагали выступить в Крыму, но я отказался. Я не знаю, как мне себя вести", – откровенно признался Лазарев на вопрос Осадчей по поводу аннексии Крыма.

Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев сделали признание, фанаты в ярости

А еще Politeka писала, небритого Лазарева застукали с Лорак прямо на кухне

Также Politeka сообщала, что Лазарев поразил новой внешностью, фото взбудоражило сеть