Знаменитая артиска Ани Лорак удивила нежным видео с дочерью Софией, появившись в нежном образе

Как известно, знаменитая певица не так давно зарегистрировалась в подростковом приложении "Тик-ток", в котором многие знаменитости снимают забавные ролики. Чтобы занять свободное время на карантине, звезда решила вместе с дочерью заснять несколько записей для своего профиля в Инстаграм. Одна из видеозаписей особо покорила фолловеров Каролины, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз на видеозаписи Каролина позировала вместе с дочерью в мрачноватых нарядах перед пианино. Мило прижавшись друг к друга мама с дочерью о чем-то переговаривалась. При этом на последних кадрах можно заметить, что малышка София правда похожа на свою маму, а ее улыбка покорила поклонников звезды.

«❤️ Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видео-моментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом #твоейлюбимой в Instagram и TikTok!», - написала певица.

Вот что написали фолловеры:

«У вас очень красивая доченька! Здоровья вам и гармонии вашей семье!❤️ С каждым годом Сонечка все больше и больше становится на вам похожей.😍😍😍😍😍», «Такие милые, но выглядит так, будто страдает без Мурата ❤️ Будьте только счастливы !❤️🙏🏼», «Все, что мне нужно для счастья – это вы ❤», «Очень нежное🌸и красивое видео😍Такие красоточки доченька и мамочка👸🌟🌷», «Красавицы😻Сонечку с праздником❤️Счастья вам😻».

До этого на своей странице Каролина опубликовала новые кадры из домашнего отдыха. Как известно, певица не является поклонницей демонстраций личной жизни и всего, что связано с домом. После развода певица стала очень скрытна и старается не пока живать то, как живет и с кем общается. Тем не менее редкие фото, сделанные дома, вызывают довольно бурный восторг среди фанатов.

Так, в этот раз звезда позировала в клетчатой рубашке практически до колен и свободных джинсах темно-серого оттенка. При этом дополнила свой образ оригинальными босоножками на тонкой шпильке с множеством камней.

«Читаю комментарии и радуюсь, что новая песня пришлась вам по душе. Любите и будьте любимы! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Каролина.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото