Модель Демі Роуз підкорила фанатів новим іміджем, примірявши стильну білизну

В цей раз дівчина підкорила модною білизною білого кольору зі стильними бретелями з намиста. Дівчина з розпущеним темними кучерями тут же нагадала всім знамениту Кайлі Дженнер, з якою її часто порівнюють. Не так давно Роуз зустрічалась з колишнім хлопцем - знаменитим репером, з яким сама Кайлі крутила бурхливий роман, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, після участі в модельному шоу, дівчину почали запрошувати у відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки «For Him Magazine» і «Nuts». Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Зараз вона активно рекламує білизну і цей раз не став винятком:

«Майамі – пляжна тиждень! Ходити по шоурумі в моєї нової колекції просто шикарно💖 Дякуємо за постійну підтримку і віру в себе в моєму подорожі. В житті ви повинні розсунути межі, вийти зі своєї зони комфорту, щоб рости особисто і професійно».

Шанувальники тут же відреагували:

«Мені дуже подобається сезон бікіні з тобою, Демі! ️💋💋💋», «Так жарко», «Я б хотів запросити тебе на вечерю», Підкорює апетитним виглядом», «солодкий пончик», «ти шикарна дівчина», «обожнюю тебе, Демі».

До цього дівчина з'явилася на новому знімку в одному лише білизну і підкорила пікантною позою. Як відомо, молода модель славиться своїми образами, які часто рекламує, в її профілі безліч фото і відео, на яких сама Демі стильних купальниках і мереживній білизні останніх трендів. В цей раз Демі вдалося привернути увагу фоловерів улюбленим способом.

Так, Роуз показала фігуру в нижній білизні без ліфчика, при цьому видно, що дівчина позувала прямо у величезною ванною і відразу після душу - волога і засмагла шкіра зірки не залишила нікого байдужим.

«Невинні очі мають кращий вигляд на світ. 🕊✨», «Мої очі не бачили жодної дівчини, крім тебе, я люблю тебе Моя прекрасна дружина ❤💋💏🌹 @ demirose», «Добре виглядає, такий вид😍😮», «Приголомшлива, така вишенька😍😎😘😻», «Dmn ur hot girl 😍😍», «Виглядає добре 👌 ваше тіло вогонь», «Красива 🔥🔥🔥🔥😍», «Ти мій світ! 🕊», - написали у свою чергу прихильники.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

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