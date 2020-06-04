Модель Деми Роуз покорила фанатов новым имиджем, примерив стильное белье

В этот раз девушка покорила модным бельем белого цвета со стильными бретелями из бус. Девушка с распущенными темными локонами тут же напомнила всем знаменитую Кайли Дженнер, с которой ее часто сравнивают. Не так давно Роуз встречалас с бывшим парнем - знаменитым рэпером, с которым сама Кайли крутила бурный роман, сообщает Politeka.net.

Отметим, после участия в модельном шоу, девушку начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts». Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Сейчас она активно рекламирует белье и этот раз не стал исключением:

«Майами – пляжная неделя! Ходить по шоуруме в моей новой коллекции просто шикарно💖 Спасибо за постоянную поддержку и веру в себя в моем путешествии. В жизни вы должны раздвинуть границы, выйти из своей зоны комфорта, чтобы расти лично и профессионально».

Поклонники тут же отреагировали:

«Мне очень нравится сезон бикини с тобой, Деми! ️💋💋💋», «Так жарко, это слаще, чем Кайли Дженнер», «Я бы хотел пригласить тебя на ужин», Покоряет аппетитным видом», «сладкий пончик», «ты шикарная девушка», «обожаю тебя, Деми».

До этого девушка появилась на новом снимке в одном лишь белье и покорила пикантной позой. Как известно, молодая модель славится своими образами, которые часто рекламирует, в ее профиле множество фото и видео, на которых сама Деми в стильных купальниках и кружевном белье последних трендов. В этот раз Деми удалось привлечь внимание фолловеров излюбленным способом.

Так, Роуз показала фигуру в нижнем белье без лифчика, при этом видно, что девушка позировала прямо в огромной ванной и сразу после душа - влажная и загорелая кожа звезды не оставила никого равнодушным.

«Невинные глаза имеют лучший вид на мир. 🕊✨», «Мои глаза не видели ни одной девушки, кроме тебя, я люблю тебя Моя прекрасная жена ❤💋💏🌹 @ demirose», «Хорошо выглядит, такой вид😍😮», «Потрясающая, такая вишенка😍😎😘😻», «Dmn ur hot girl 😍😍», «Выглядит хорошо 👌 ваше тело огонь», «Красивая 🔥🔥🔥🔥😍», «Ты мой мир! 🕊», - написали в свою очередь поклонники.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".