Серйозний збій Приватбанку стався в четвер, 4 червня
Клієнти Приватбанку повідомили про технічні проблеми у роботі програми Приват24, також неадекватно працюють програми для бізнесу.
Багато хто не може навіть увійти в додаток Приват24. При спробі зайти в особистий кабінет, користувачам видає помилку “504” або пише “Помилка сервера”.
При проведенні платежів також видає помилку.
Більш того, неможливо навіть зв'язатися з оператором по телефону 3700 — автовідповідач говорить, що дзвінок відбувається з номера, який не зареєстрований, хоча це не так.
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При цьому офіційних повідомлень з цього приводу ще немає. На сторінці Приватбанку з'явилося тільки відео про те, як замовляти готівку через Приват24, а от ситуацію з масштабним збоєм ніяк не прокоментували, що обурило клієнтів.
«Яка готівка, увесь сервіс лежить вже скоро годину як… Де реліз на цю тему?», «Що з додатком і з сайтом?», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше ПриватБанк відновив продаж залізничних та автобусних квитків через мобільний і веб Приват24, електронні квиткові каси та мережу терміналів самообслуговування.
В Україні стала доступна попередній продаж квитків на 26 поїздів далекого прямування в східних і південних напрямках з відправленням з 1 червня.
Нагадаємо, почався масовий арешт рахунків Приватбанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані.
Як повідомляла Politeka, в Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців.
Також Politeka писала, що ПриватБанк екстрено попередив українців про важливі зміни.