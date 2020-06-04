Серйозний збій Приватбанку стався в четвер, 4 червня

Клієнти Приватбанку повідомили про технічні проблеми у роботі програми Приват24, також неадекватно працюють програми для бізнесу.

Багато хто не може навіть увійти в додаток Приват24. При спробі зайти в особистий кабінет, користувачам видає помилку “504” або пише “Помилка сервера”.

При проведенні платежів також видає помилку.

Більш того, неможливо навіть зв'язатися з оператором по телефону 3700 — автовідповідач говорить, що дзвінок відбувається з номера, який не зареєстрований, хоча це не так.

При цьому офіційних повідомлень з цього приводу ще немає. На сторінці Приватбанку з'явилося тільки відео про те, як замовляти готівку через Приват24, а от ситуацію з масштабним збоєм ніяк не прокоментували, що обурило клієнтів.

«Яка готівка, увесь сервіс лежить вже скоро годину як… Де реліз на цю тему?», «Що з додатком і з сайтом?», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк відновив продаж залізничних та автобусних квитків через мобільний і веб Приват24, електронні квиткові каси та мережу терміналів самообслуговування.

В Україні стала доступна попередній продаж квитків на 26 поїздів далекого прямування в східних і південних напрямках з відправленням з 1 червня.

Нагадаємо, почався масовий арешт рахунків Приватбанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані.

Як повідомляла Politeka, в Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців.

Також Politeka писала, що ПриватБанк екстрено попередив українців про важливі зміни.