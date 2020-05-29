Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась необычным кадром в ванной, но засветила лишнее
В этот раз артистка появилась перед зеркалом в слишком тесном черном боди, спровоцировав слухи о своей четвертой беременности, ведь объемный живот знаменитости просто невозможно незаметить. Анна предстала в смелом образе на новом селфи, спровоцировав настоящие споры в сети, пишет Рoliteka.net.
Так, в этот раз Анна похвасталась на фото фигурой, которую попыталась скрыть под черным боди с глубоким декольте. Артистка приставила палец ко рту, интригуя поклонников. Однако фанаты внимание обратили не на грудь артистки, а на ее весьма округлившийся живот:
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«Вы ничего не видели 🤫 Да ?», - написала Седокова.
Фанаты тут же отреагировали:
«Так и не скажешь, что мать двоих детей)», «Как беременная))», «Живот ?», «Многие пишут беременна , а я вот прям так порадуюсь если это правда так будет 🙌🏼❤️❤️❤️❤️», «Видели видели😂😂😂», «Ух ты)) прибавление?))», «Все самое интересное все уже видели, это же уже четвертый 🤣», «Так ни чего и не видно», «Беременна», «Пузико 😍😍😍😍😍».
А вот до этого звезда решила рассказать, как учится финансовой грамотности и понимает, насколько глупо она раньше тратила деньги и эмоции.
«Этот карантин многому меня научил. Так что, спасибо ему огромное, все же. Могу написать конкретно, за что. Самое главное, что после месяца обжорства, я наконец-то поняла, что не в еде счастье и научилась контролировать своё питание.
Теперь, я ем с интервалами. Кому-то подходит 16/8 у меня выходит 20/4. Я ем только с 14 до 18 и кг начали уходить. Оказалось не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде 😂. Если интересно, то напишите мне тут, в комментах и я расскажу подробнее», - написала Седокова под фото.
Также она отметила, что начала контролировать свои расходы и скачала несколько приложений для телефона, в которые записывает ежедневные траты.
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