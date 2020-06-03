Настя Каменських присіла навпочіпки заради грайливого фото
Популярна українська співачка порадувала шанувальників новим невимушеним образом, опублікувавши фотографію на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Настя позує на ґанку свого розкішного будинку в простому, але від цього не менш стильному образі. Так, співачка одягнена в легкі білі штани та світлу джинсову куртку.
Схудла Каменських кокетливо присіла навпочіпки і підняла волосся вгору руками, злегка повернувши голову в бік камери.
У підписі до фото співачка анонсувала своє нове інтерв'ю закордонним виданням.
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Шанувальники Насті вже встигли відреагувати на її світлину.
«Красуня», «Яка шикарна», «Струнка, спортивна і красива», «Неймовірна просто», «Який секрет вашої краси?», «Ну не можна, не можна бути такою гарною», «Як завжди шикарна», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Настя розповіла цікаві подробиці про те, як вона живе разом з Потапом.
Вона розповіла, що вони щасливі і проблем в їх відносинах немає, адже вона навіть не ревнує його, оскільки абсолютно довіряє обранцеві.
«Мені подобається, коли по моєму чоловікові всі сходять з розуму. Мені це приємно, адже це показує, який він у мене класний. Я — гарна дівчинка, тому не переживаю і не ревную. Вважаю, що людина має бути вільною», – заявила Настя, спростовуючи чутки про розлад у родині.
Нагадаємо, Настя Каменських відверто розповіла, чому не боїться зрад Потапа.
Як повідомляла Politeka, Каменських нарешті поділилася радісною новиною, фото.
Також Politeka писала, що Каменських приголомшила результатами схуднення в майці з глибоким вирізом.