Модель Демі Роуз розбурхала видом на новому пікантному фото, зробленому прямо у ванній

Дівчина з'явилася на новому знімку в одній лише білизні і підкорила пікантною позою. Як відомо, молода модель славиться своїми образами, які часто рекламує, в її профілі безліч фото і відео, на яких сама Демі стильних купальниках і мереживній білизні останніх трендів. В цей раз Демі вдалося привернути увагу фоловерів улюбленим способом, повідомляє Politeka.net.

Так, Роуз показала фігуру в нижній білизні без ліфчика, при цьому видно, що дівчина позувала прямо у величезною ванною і відразу після душу - волога і засмагла шкіра зірки не залишила нікого байдужим.

«Невинні очі мають кращий вигляд на світ. 🕊✨», «Мої очі не бачили жодної дівчини, крім тебе, я люблю тебе Моя прекрасна дружина ❤💋💏🌹 @ demirose», «Добре виглядає, такий вид😍😮», «Приголомшлива 😍😎😘😻», «Dmn ur hot girl 😍😍», «Виглядає добре 👌 ваше тіло вогонь», «Гарна 🔥🔥🔥🔥😍», «Ти мій світ! 🕊», - написали у свою чергу прихильники.

До цього у себе в Instagram красуня опублікувала свіже відверте фото. Роуз не стала відпочивати на карантині, щодня радуючи своїх шанувальників гарячими фото. На цей раз красуня одягла червоний купальник, який ледь прикрив її пишні форми.

Варто відзначити, що купальник виглядав як нижню білизну. Роуз вивалила напоказ свою «п'яту точку», яка звела з розуму багатьох її шанувальників. Дівчина тримала в руках червоні троянди і спокусливо дивилася в кадр.

«Мріючи про політ на літаку», - написала модель, натякаючи на закінчення карантину.

За день фото красуні зібрало понад 350 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

«Досконалість», «Роздягни мене своїми очима», «Мрія», «Яка велика!», «найкрасивіший ангел», «Чорт, ви дійсно набираєте вагу в потрібних місцях», «Круто», «Ти неймовірна», «Так мило», «Сумую за тобою», - пишуть користувачі мережі.

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