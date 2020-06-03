Модель Деми Роуз взбудоражила видом на новом пикантном фото, сделанном прямо в ванной

Девушка появилась на новом снимке в одном лишь белье и покорила пикантной позой. Как известно, молодая модель славится своими образами, которые часто рекламирует, в ее профиле множество фото и видео, на которых сама Деми в стильных купальниках и кружевном белье последних трендов. В этот раз Деми удалось привлечь внимание фолловеров излюбленным способом, сообщает Politeka.net.

Так, Роуз показала фигуру в нижнем белье без лифчика, при этом видно, что девушка позировала прямо в огромной ванной и сразу после душа - влажная и загорелая кожа звезды не оставила никого равнодушным.

«Невинные глаза имеют лучший вид на мир. 🕊✨», «Мои глаза не видели ни одной девушки, кроме тебя, я люблю тебя Моя прекрасная жена ❤💋💏🌹 @ demirose», «Хорошо выглядит, такой вид😍😮», «Потрясающая, такая вишенка😍😎😘😻», «Dmn ur hot girl 😍😍», «Выглядит хорошо 👌 ваше тело огонь», «Красивая 🔥🔥🔥🔥😍», «Ты мой мир! 🕊», - написали в свою очередь поклонники.

До этого у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее откровенное фото. Роуз не стала отдыхать на карантине, ежедневно радуя своих поклонников горячими фото. На этот раз красотка надела красный купальник, который едва прикрыл ее пышные формы.

Стоит отметить, что купальник выглядел как нижнее белье. Роуз вывалила напоказ свою «пятую точку», которая свела с ума многих ее поклонников. Девушка держала в руках красные розы и соблазнительно смотрела в кадр.

«Мечтая о полете на самолете», - написала модель, намекая на окончание карантина.

За день фото красотки собрало более 350 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

«Совершенство», «Раздень меня своими глазами», «Мечта», «Какая большая!», «Самый красивый ангел», «Черт, вы действительно набираете вес в нужных местах», «Круто», «Ты невероятная», «Так мило», «Скучаю за тобой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".