Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "Виа Гра", показала соблазнительный образ без лишней одежды

На фото Татьяна позировала в белом топе и трусиках, согнув ногу у стены. Красотка дополнила образ джинсовым пиджаком, который свисал с ее плеч. Татьяна отвернула голову от камеры и взялась руками за нижнее белье, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Осторожно‼️От моего подарка твои ножки могут стать такими же нежными, подтянутыми и стройными‼️", - написала Котова.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Горячая штучка", "Татьяна, ты классная", "Такая нежная красивая, соблазнительная", "Ох ты какой шоколад", "Очень классное белье, где взяли?", "Котова и чего я сегодня в тебя такой влюблённый!", "Главное, что она розовая!".

Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова показала смелый спортивный образ.

На фото Татьяна позирует в майке баскетболиста, а также коротких черных шортиках (велотреках). Образ красотка дополнила поясом на талии и кроссовками. Волосы у Котовой были распущены и она смотрела целеустремленно в объектив камеры. Фотография получилась очень спортивной и даже соблазнительной.

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