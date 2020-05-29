Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "Виа Гра", показала соблазнительный образ без лишней одежды
На фото Татьяна позировала в белом топе и трусиках, согнув ногу у стены. Красотка дополнила образ джинсовым пиджаком, который свисал с ее плеч. Татьяна отвернула голову от камеры и взялась руками за нижнее белье, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Осторожно‼️От моего подарка твои ножки могут стать такими же нежными, подтянутыми и стройными‼️", - написала Котова.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Горячая штучка", "Татьяна, ты классная", "Такая нежная красивая, соблазнительная", "Ох ты какой шоколад", "Очень классное белье, где взяли?", "Котова и чего я сегодня в тебя такой влюблённый!", "Главное, что она розовая!".
Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова показала смелый спортивный образ.
На фото Татьяна позирует в майке баскетболиста, а также коротких черных шортиках (велотреках). Образ красотка дополнила поясом на талии и кроссовками. Волосы у Котовой были распущены и она смотрела целеустремленно в объектив камеры. Фотография получилась очень спортивной и даже соблазнительной.
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