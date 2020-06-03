Російська актриса та співачка Анна Семенович показала результат суворої дієти і тренувань

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове відео на своїй сторінці в Istagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

У ролику Анна Семенович біжить в білому халаті, який абсолютно не приховує бездонне декольте артистки. Вона з радісною усмішкою поділилася, що буде їсти після тривалого голодування, а наостанок грайливо підморгнула глядачам.

В описі знаменитість розповіла, що заради схуднення чотири дні обходилася без їжі. Тепер за рішенням медиків переходить на більш щадний режим.

"Ну ось він довгоочікуваний день настав 😂😅 Я витримала чотири дні голоду, вчора був найскладніший день і мій лікар (Єгоренкова Наталя Петрівна), прийняла рішення сьогодні мене виводити з голоду на дієтичне харчування", - заявила актриса.

"Я відчуваю, як у мене зменшився шлунок, який я розтягла на карантині і заспокоїлися смакові рецептори, тепер їжа без солі і приправ здається мені дуже смачною", - зазначила Анна Семенович. - "Голодування дало мені крутий стусан і я буду продовжувати йти до своєї мети 💪🏼 Результат у мене відмінний, вже 3 кг за чотири дні голодування, продовжуємо стрункішати далі".

Користувачі соціальної мережі звернули увагу, що голодування пішла їй на користь. Втім, не всі помітили ефект:

"Сексуальна 😻"; "Круто, молодець! так тримати!"; "АНЕЧКА,нікому ніколи не писала оди, але Ви-прекрасні. Я так само маю проблеми із зайвими кг, з великим розміром грудей, яка не в радість, але підписавшись на вас отримую мотивацію і просто радію життю і таким пазитивчиком як ви"; "Мабуть треба місяць 😂голоду результат не видно"; "Чет вона пухне від голоду 😂"; "щось щоки не влазять в екран після 4 днів"; "По обличчю не видно, все такі ж щоки".

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