Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-бум", показала незвичайний образ
На фото Сьюзі позує в коротких шортиках і білому бюстгальтері. Красуня доповнила образ салатовою курткою, яку спустила з плечей. Кортес в цей раз була з кісками, які звисали прямо з грудей. Модель дивилася в камеру і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
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Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес цього разу вирішила здивувати фанатів.
Досконала Кортес позувала в маєчці на тонких бретельках, які ледь утримували її пишні форми. Помітно, як груди піднялися в тісному одязі і ледь не випадають.
Модель закинула набік шовковисте волосся і дивилася в камеру. Легкий макіяж, який складається з пишних вій і нюдовых губ доповнив образ.
Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в стильних образах.
Так, на першому знімку красуня позувала лежачи, в обтягуючому топі з пікантним вирізом. Топік обтягнув і підкреслив пишні груди красуні.
Оголений прес з кубиками вражає красою і їй дійсно нема чого соромитися.
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А ще Politeka повідомляла, що шикарна фітнес-модель Сьюзі Кортес пограла з бананом в одній маєчці
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