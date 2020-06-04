Красуня нічого не приховала

Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-бум", показала незвичайний образ

На фото Сьюзі позує в коротких шортиках і білому бюстгальтері. Красуня доповнила образ салатовою курткою, яку спустила з плечей. Кортес в цей раз була з кісками, які звисали прямо з грудей. Модель дивилася в камеру і спокусливо вигнулась, щоб фото вийшло максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже добре", "Чудово", "Чия це особистість пацієнта?", "Відмінно", "Можна дивитися вічно".

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес цього разу вирішила здивувати фанатів.

Досконала Кортес позувала в маєчці на тонких бретельках, які ледь утримували її пишні форми. Помітно, як груди піднялися в тісному одязі і ледь не випадають.

Модель закинула набік шовковисте волосся і дивилася в камеру. Легкий макіяж, який складається з пишних вій і нюдовых губ доповнив образ.

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в стильних образах.

Так, на першому знімку красуня позувала лежачи, в обтягуючому топі з пікантним вирізом. Топік обтягнув і підкреслив пишні груди красуні.

Оголений прес з кубиками вражає красою і їй дійсно нема чого соромитися.

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