30-летняя бразильская фотомодель, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум» Сьюзи Кортес изумила потрясающим кадром

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала самую привлекательную часть тела - именно ту, благодаря, которой Сьюзи стала знаменитой на весь мир.

Так, модель засняли снизу вверх, чтобы аппетитный "персик" уместился в кадр. Для большего эффекта красотка развязала лямки белого купальника, высвободив загорелую красоту. Девушка выпятила свою гордость, смачно ухватившись за нее руками.

"Доброе утро, мои любимые!", - подписала этот жаркий снимок звезда.

Поклонники кинулись засыпать Кортес "сердечками" и оставлять комплименты в комментариях.

"Лучшая пока что❤️"

"Идеальная 🍑"

"Красивый персик"

Ранее мы сообщали, Сьюзи восхитила сеть "сладеньким", повернувшись спиной к камере и показав пятую точку в коротеньких шортах, на которых нарисованы конфеты. Красотка занималась на тренажере и качала мышцы, демонстрируя упругий "орешек". Тренировка получилась максимально жаркой и сочной, ведь трудно следить за упражнением, когда не отводишь глаза от ее "карамельках" на шортах.

Также мы писали, что Кортес восхитила видом в таких же шортиках, но с другого ракурса. В этот раз модель повернулась к камере лицом, блеснув "осиной талией" и впечатляющим бюстом. Знойная брюнетка сделала пальцам жест "мир" и посмотрела в камеру с легкой улыбкой.

"Пошли на тренировку", - написала коротко "Мисс Бум Бум".

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