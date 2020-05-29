30-летняя бразильская фотомодель, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум» Сьюзи Кортес изумила потрясающим кадром
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала самую привлекательную часть тела - именно ту, благодаря, которой Сьюзи стала знаменитой на весь мир.
Так, модель засняли снизу вверх, чтобы аппетитный "персик" уместился в кадр. Для большего эффекта красотка развязала лямки белого купальника, высвободив загорелую красоту. Девушка выпятила свою гордость, смачно ухватившись за нее руками.
"Доброе утро, мои любимые!", - подписала этот жаркий снимок звезда.
Поклонники кинулись засыпать Кортес "сердечками" и оставлять комплименты в комментариях.
Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Красотка из "Холостяка" излила душу о романе с Максом Михайлюком: "Он ничего не поймет!"
После известия о болезни экс-жены Богомолова, Собчак вывалила правду о Виторгане: «Когда я выходила замуж…»
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
"Лучшая пока что❤️"
"Идеальная 🍑"
"Красивый персик"
Ранее мы сообщали, Сьюзи восхитила сеть "сладеньким", повернувшись спиной к камере и показав пятую точку в коротеньких шортах, на которых нарисованы конфеты. Красотка занималась на тренажере и качала мышцы, демонстрируя упругий "орешек". Тренировка получилась максимально жаркой и сочной, ведь трудно следить за упражнением, когда не отводишь глаза от ее "карамельках" на шортах.
Также мы писали, что Кортес восхитила видом в таких же шортиках, но с другого ракурса. В этот раз модель повернулась к камере лицом, блеснув "осиной талией" и впечатляющим бюстом. Знойная брюнетка сделала пальцам жест "мир" и посмотрела в камеру с легкой улыбкой.
"Пошли на тренировку", - написала коротко "Мисс Бум Бум".
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в кружевах показала, как любит в самолете
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась упругими местами
Также Politeka сообщала, что бесстыжая тату-модель Джилл Харденер показала ошеломительную растяжку