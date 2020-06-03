Українцям розповіли про продовження карантину, важлива заява Ляшка: "Після 22 червня..."

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшко, рішення про продовження карантину буде прийматися на основі динаміки захворюваності.

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, рішення буде прийматися на основі динаміки захворюваності.

"Це 100%. Після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня будуть впливати на ситуацію", - зазначив чиновник.

В залежності від динаміки захворюваності карантинні обмеження можуть бути продовжені з пом'якшенням.

"Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми, знову-таки, будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - додав Ляшко.

"Доведеться заплатити від 3 230 до 85 тисяч гривень": українців обкладуть новою даниною, хто під ударом

У Мінінфрастуктурі заявили про те, що в Україні планується впровадити систему, як в Євросоюзі - в плані дорожніх зборів

Так, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти №3544 і №3545 про введення плати за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою понад 12 тонн і більше.

Тарифи на проїзд вантажного транспорту ще не визначені, але от штрафи вже встановлені. Порушникам доведеться заплатити від 3 230 гривень (за перше порушення, за друге відповідно сума подвоюється) до 85 тисяч гривень - за відсутність на транспорті приладу обліку.

Долар і євро розійдуться в різні боки, що буде з курсом: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 3 червня здивує неймовірними змінами, гривня змусить долар і євро розбігтися в різні боки.

За даними Національного банку України, сьогодні долар будуть віддавати по 26,7955 гривень, хоча днем раніше він коштував 26,8181 грн (-0,0226).

А от євро вирішив навпаки, підскочити в ціні. Він буде торгуватися за 29,9185 грн. Днем раніше показник був на рівні 29,8043 грн (+0,1142).

Як повідомлялося раніше, стало відомо, що буде з курсом долара в Україні в перший місяць літа.

Національна валюта може впасти через повернення раніше залучених запозичень. У поточному році Україна має виплатити за зовнішніми боргами більше $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал.

Пенсії почнуть підвищувати кожен рік, з'явилася важлива заява: «індексація буде проходити…»

В Україні запропонували дату проведення щорічної індексації пенсій.

Обговоренням реформи пенсійної системи займалися міністр соціальної політики Марина Лазебна і місія МВФ. В ході переговорів міністр запропонувала щорічно проводити індексацію пенсій українських пенсіонерів 1 березня, починаючи з 2021 року. Лазебна впевнена, що це дозволить краще прогнозувати витрати не пенсійні програми.

Представники МВФ підтримали цю пропозицію, а також ідею запровадження системи накопичувальної пенсії. У той же час, вони підкреслили, що для цього в Україні повинні бути створені всі необхідні умови.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

Як повідомляла Politeka, українців очікують нові драконівські штрафи: коли запрацює і кому не пощастить.