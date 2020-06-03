Украинцам рассказали о продлении карантина, важное заявление Ляшко: "После 22 июня..."

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, решение о продлении карантина будет приниматься на основе динамики заболеваемости.

"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил чиновник.

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.

"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил Ляшко.

"Придется заплатить от 3 230 до 85 тысяч гривен": украинцев обложат новой данью, кто под ударом

В Мининфрастуктуре заявили о том, что в Украине планируется внедрить систему, как в Евросоюзе - в плане дорожных сборов

Так, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545 о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Тарифы на проезд грузового транспорта еще не определены, но вот штрафы уже установлены. Нарушителям придется заплатить от 3 230 гривен (за первое нарушение, за второе соответственно сумма удваивается) до 85 тысяч гривен - за отсутствие на транспорте прибора учета.

Доллар и евро разойдутся в разные стороны, что будет с курсом: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 3 июня удивит неимоверными переменами, гривна заставит доллар и евро разбежаться в разные стороны.

По данным Национального банка Украины, сегодня доллар будут отдавать по 26,7955 гривен, хотя днем ранее он стоил 26,8181 грн (-0,0226).

А вот евро решил наоборот, подскочить в цене. Он будет торговаться по 29,9185 грн. Днем ранее показатель был на уровне 29,8043 грн (+0,1142).

Как сообщалось ранее, стало известно, что будет с курсом доллара в Украине в первый месяц лета.

Национальная валюта может рухнуть из-за возврата ранее привлеченных заимствований. В текущем году Украине предстоит выплатить по внешним долгам свыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.

Пенсии начнут повышать каждый год, появилось важное заявление: «индексация будет проходить…»

В Украине предложили дату проведения ежегодной индексации пенсий.

Обсуждением реформы пенсионной системы занимались министр социальной политики Марина Лазебная и миссия МВФ. В ходе переговоров министр предложила ежегодно проводить индексацию пенсий украинских пенсионеров 1 марта, начиная с 2021 года. Лазебная уверена, что это позволит лучше прогнозировать расходы не пенсионные программы.

Представители МВФ поддержали это предложение, а также идею введения системы накопительной пенсии. В то же время, они подчеркнули, что для этого в Украине должны быть созданы все необходимые условия.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, украинцев ожидают новые драконовские штрафы: когда заработает и кому не повезет.