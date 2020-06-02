В Украине предложили дату проведения ежегодной индексации пенсий

Обсуждением реформы пенсионной системы занимались министр социальной политики Марина Лазебная и миссия МВФ. В ходе переговоров министр предложила ежегодно проводить индексацию пенсий украинских пенсионеров 1 марта, начиная с 2021 года. Лазебная уверена, что это позволит лучше прогнозировать расходы не пенсионные программы.

Представители МВФ поддержали это предложение, а также идею введения системы накопительной пенсии. В то же время, они подчеркнули, что для этого в Украине должны быть созданы все необходимые условия.

Отметим, что ранее в этом году определенным категориям украинцев повысили пенсии на 11%.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий освобождение пенсионеров от уплаты ЕСВ.

Помимо этого, этим докуметом запрещено и двойное начисление соцвзноса на ФОП.

Те украинские ФОПы, которые находятся в стадии закрытия, освобождаются от уплаты штрафов за неуплату или просрочку ЕСВ. Однако, как утверждают экспеты, из-под действия закона вывели работающих пенсионеров в возрасте от 65 лет.

Пенсионеры как субъекты предпринимательской деятельности вообще освобождены законодательством от уплаты такого взноса, но самозанятые лица, работающие в статусе ФОПа не на едином налоге, а на общих основаниях, такими льготами похвастаться не могут. Это, как правило, нотариусы, адвокаты и т.д.

Теперь же закон, подписанный главой государства, исправляет эту дискриминацию и разрешает всем категориям пенсионеров, которые работают сами на себя, не платить ЕСВ.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, сколько они недополучают с природных ресурсов.

Также Politeka писала, что пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали.