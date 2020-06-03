Курс валют в Украине 3 июня удивит неимоверными переменами, гривна заставит доллар и евро разбежаться в разные стороны
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.
Так, сегодня доллар будут отдавать по 26,7955 гривен, хотя днем ранее он стоил 26,8181 грн (-0,0226).
А вот евро решил наоборот, подскочить в цене. Он будет торговаться по 29,9185 грн. Днем ранее показатель был на уровне 29,8043 грн (+0,1142).
«Две тысячи штрафа»: в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев
Экс-солистка "Серебро" в неприличном купальнике едва не выронила пышный бюст: "Вечно под кайфом"
Пенсионеры в Украине получат двойные выплаты, раскрыты важные детали: "Деньги можно забрать..."
Косоглазая Ивлеева из "Орла и решки" потрясла постельным фото с Элджеем: "В отношениях главное..."
По данным Национального банка, к средине прошлого дня доллар обвалился еще ниже, до 26,7928. Однако к моменту закрытия торгов сумел отыграть некоторые позиции.
Как сообщалось ранее, стало известно, что будет с курсом доллара в Украине в первый месяц лета.
По словам аналитика Юрия Нетесаного, существует довольно много факторов, которые влияют как на укрепление национальной валюты, так и на ее девальвацию.
В первую очередь, на курс доллара влияет карантин и ограничения деятельности предприятий, поскольку в стране автоматически снижается деловая активность.
Национальная валюта может рухнуть из-за возврата ранее привлеченных заимствований. В текущем году Украине предстоит выплатить по внешним долгамсвыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.
Напомним, доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, курс валют поиграет на нервах украинцев, гривна пошла вразнос: прогноз НБУ.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, когда и на сколько обвалится курс доллара.