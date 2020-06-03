Курс валют в Украине 3 июня удивит неимоверными переменами, гривна заставит доллар и евро разбежаться в разные стороны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

Так, сегодня доллар будут отдавать по 26,7955 гривен, хотя днем ранее он стоил 26,8181 грн (-0,0226).

А вот евро решил наоборот, подскочить в цене. Он будет торговаться по 29,9185 грн. Днем ранее показатель был на уровне 29,8043 грн (+0,1142).

По данным Национального банка, к средине прошлого дня доллар обвалился еще ниже, до 26,7928. Однако к моменту закрытия торгов сумел отыграть некоторые позиции.

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По словам аналитика Юрия Нетесаного, существует довольно много факторов, которые влияют как на укрепление национальной валюты, так и на ее девальвацию.

В первую очередь, на курс доллара влияет карантин и ограничения деятельности предприятий, поскольку в стране автоматически снижается деловая активность.

Национальная валюта может рухнуть из-за возврата ранее привлеченных заимствований. В текущем году Украине предстоит выплатить по внешним долгамсвыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.

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