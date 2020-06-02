Стало известно, как украинским пенсионерам облегчили жизнь

Об этом говорится в материале UBR.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий освобождение пенсионеров от уплаты ЕСВ.

Помимо этого, этим докуметом запрещено и двойное начисление соцвзноса на ФОП.

Те украинские ФОПы, которые находятся в стадии закрытия, освобождаются от уплаты штрафов за неуплату или просрочку ЕСВ. Однако, как утверждают экспеты, из-под действия закона вывели работающих пенсионеров в возрасте от 65 лет.

Пенсионеры как субъекты предпринимательской деятельности вообще освобождены законодательством от уплаты такого взноса, но самозанятые лица, работающие в статусе ФОПа не на едином налоге, а на общих основаниях, такими льготами похвастаться не могут. Это, как правило, нотариусы, адвокаты и т.д.

Теперь же закон, подписанный главой государства, исправляет эту дискриминацию и разрешает всем категориям пенсионеров, которые работают сами на себя, не платить ЕСВ.

Но этот закон сохраняет дискриминацию между самими работающими пенсионерами. Так, если пенсионеры-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ, то за тех, кто работает в статусе наемных работников, обязан оплачивать единый взнос.

"Наемных работников это никак вообще не касается. Это другая система: наемный работник получает зарплату, он должен с нее платить ЕСВ, и ему осуществляется пересчет пенсии, даже если это пенсионер. Там совсем другие правила действуют. Мы не трогали наемных работников, если они не ФОПы", – озвучил нюансы закона нардеп Данил Гетманцев.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам уготовили новую надбавку. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, нововведения могут затронуть тех украинских пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет.

В частности, она анонсировала надбавку в 500 гривен к пенсиям более миллиона льготников

"Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила министр в эфире украинского телеканала.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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