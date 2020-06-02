18-річний Архип, син російської співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана, збентежив напівголим видом

Як передає Politeka.net, молодий чоловік виставив нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у незвичному, трохи жуткватому, образі.

Архип позував у лісі, спершись об дерево. На ньому були темні штани саруел (з матнею, що висить на рівні колін), а також червона кофта, яку хлопець зухвало розпахнув, засвітивши широку смугу білого тіла. При цьому у нього на обличчі була чорна маска, а по животу стікала підозріла червона цівка.

У підписі до цього оригінального кадру син Корольової і Тарзана задався філософськими питаннями.

"Як знаходити натхнення і сили? Далеко ходити не прийдеться, так як за вдалим збігом обставин у людей в користуванні є найпотужніший комп'ютер на землі, мозок.😂 Єдина проблема в тому, що багато хто намагається користуватися цим компом, не прочитавши інструкцію і тиснуть на кнопки без розбору. У підсумку, ці люди отримують тільки стрес і страждання. Але якщо підійти до цього усвідомлено, то можна знайти важелі, які дозволять кому завгодно насолоджуватися життям... Звичайно це не так просто зробити, варто тренувати увагу, а в цьому, як раз може допомогти йога", - поділився роздумами Архип.

Шанувальники хлопця відреагували коментарями на його пост. Деякі порівняли його з Суінні Тодом - головним героєм фільму про демона-перукаря.

"Супер 💝"

"Згодна з кожним словом👍"

"Філософ ти мій!!! Цікаво!!!👏"

"До батька ще рости й рости"

"Суїні Тодд"

Раніше ми повідомляли, Архип здивував витівкою, розпорошивши синю і жовту фарбу з балончиків.

«Все навколо безбарвно, а я розфарбовую) Всім доброго ранку», - підписав яскравий кадр юний Глушко.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана насмішив видом на відпочинку: "А хлопець мудрішими батька".

Також Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".