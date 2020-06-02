Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала головну гордість в одній сітці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Фотографуюся. Буенос діас, з радістю», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кортез позує в одній сітці, елегантно завмерши на камеру без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Фантастика», «це гіпнотизує», «богиня!», «розкішний вигляд», «ти просто бомба!», «у тебе такі гарні очі», - пишуть вони.
До цього ми писали, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.
Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотий» гордістю
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