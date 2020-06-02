Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала головну гордість в одній сітці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Фотографуюся. Буенос діас, з радістю», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в одній сітці, елегантно завмерши на камеру без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Фантастика», «це гіпнотизує», «богиня!», «розкішний вигляд», «ти просто бомба!», «у тебе такі гарні очі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.

Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.

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