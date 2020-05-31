Фитнес-модель Сьюзи Кортез решила порадовать поклонников и сверкнула безупречными формами в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует лежа на кровати в крохотном топе и одном белье, демонстрируя точеную фигуру. В какой-то момент она переводит камеру на живот, демонстрируя подтянутое тело.

Однако поклонники Кортез были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры модель выбросила у себя в Сторис.

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Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Красотка опубликовала горячий кадр, где позирует в красном кружевном белье. Белье сидит просто безупречно. Оно отлично подчеркнулр тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Кортез. Впрочем, на совершенном теле модели любой фасон смотрелся бы выигрышно. Дополнили образ гольфы на подтяжках, макияж в нюдовых цветах и легкие пряди, распущенные по плечам.

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