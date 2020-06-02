Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала главную гордость в одной сетке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Фотографируюсь. Буэнос диас, с радостью», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в одной сетке, элегантно застыв на камеру без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фантастика», «это гипнотизирует», «богиня!», «роскошный вид», «ты просто бомба!», «у тебя такие красивые глаза», - пишут они.

До этого мы писали, что обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото.

Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью

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