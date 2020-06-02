Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала главную гордость в одной сетке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Фотографируюсь. Буэнос диас, с радостью», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кортез позирует в одной сетке, элегантно застыв на камеру без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Фантастика», «это гипнотизирует», «богиня!», «роскошный вид», «ты просто бомба!», «у тебя такие красивые глаза», - пишут они.
До этого мы писали, что обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото.
Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.
Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула на камеру «золотой» гордостью
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